2018-12-12T13:30:33+03:00
Общество

Житель Шебекинского района выстрелил товарищу в грудь из охотничьего ружья

Тело погибшего попытались скрыть в заброшенном здании
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Шебекинского района выстрелил товарищу в грудь из охотничьего ружья.Житель Шебекинского района выстрелил товарищу в грудь из охотничьего ружья.Фото: "КП" Архив
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41-летнему жителю Села Графовка предъявлено обвинение в убийстве по ч.1 ст.105 УК Российской Федерации. В ходе ссоры он выстрелил односельчанину в грудь из охотничьего ружья, а потом попытался скрыть тело.

Как установлено во время следствия, 5 декабря 2018 года трое жителей села Графовка Шебекинского района пришли в гости к односельчанину, который вернулся с удачной охоты, и стали распивать спиртное. Между двумя гостями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил охотничье ружье и выстрелил в грудь своего «обидчика».

От полученной травмы 45-летний потерпевший скончался. Но никто из участников застолья не поспешил сообщить о преступлении в правоохранительные органы . Более того, тело погибшего вывезли за село и закопали в заброшенном здании.

Только 9 декабря отсутствующего несколько дней односельчанина стали искать сотрудники полиции. Тогда один из очевидцев произошедшего сообщил о месте сокрытия тела погибшего.

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