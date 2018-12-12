2018-12-12T10:55:04+03:00
Общество

Ревнивый белгородец избил мужчину за то, что он поговорил во дворе с его девушкой

Когда оппонент потерял сознание, подозреваемый похитил у него деньги
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородца арестовали за избиение незнакомца.Белгородца арестовали за избиение незнакомца.Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел в одном из дворов областного центра. По версии следствия, 32-летний мужчина увидел, как его девушка разговаривает с незнакомцем. Ревнивец, не долго думая, набросился на 56-летнего мужчину с кулаками. Подозреваемый бил оппонента до тех пор, пока тот не потерял сознание, а потом еще похитил у него кошелек с 9 тысячами рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что, очнувшись, мужчина добрался домой и вызвал скорую. Медики сообщили об обратившемся к ним за помощью пациенте с множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в полицию.

Быстрому на расправу белгородцу инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Мужчина арестован.

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