На Белгородчине горят машины и сараи
Днем в районе улицы Угарова Старый Оскол произошёл пожар в автомобиле «Ауди». В результате пожара огнём поврежден моторный отсек транспортного средства. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 10, который ликвидировал пожар в максимально сжатые сроки.
В Валуйках по улице Парковая произошел пожар в сарае. В результате пожара огнем поврежден стена и вещи. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.
Спасатели напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».