2018-12-12T11:09:37+03:00
Общество

На Белгородчине горят машины и сараи

В Старом Осколе сгорел автомобиль «Ауди», а в Валуйках огонь повредил сарай
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской областиФото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
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Днем в районе улицы Угарова Старый Оскол произошёл пожар в автомобиле «Ауди». В результате пожара огнём поврежден моторный отсек транспортного средства. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 10, который ликвидировал пожар в максимально сжатые сроки.

В Валуйках по улице Парковая произошел пожар в сарае. В результате пожара огнем поврежден стена и вещи. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.

Спасатели напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

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