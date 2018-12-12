На Белгородчине горят машины и сараи

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-12T11:09:37+03:00

В Старом Осколе сгорел автомобиль «Ауди», а в Валуйках огонь повредил сарай

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Днем в районе улицы Угарова Старый Оскол произошёл пожар в автомобиле «Ауди». В результате пожара огнём поврежден моторный отсек транспортного средства. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 10, который ликвидировал пожар в максимально сжатые сроки.

В Валуйках по улице Парковая произошел пожар в сарае. В результате пожара огнем поврежден стена и вещи. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.

Спасатели напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».