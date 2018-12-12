2018-12-12T11:09:37+03:00
Общество

На Белгородчине горят машины и сараи

В Старом Осколе сгорел автомобиль «Ауди», а в Валуйках огонь повредил сарай
Дарья КЛОПОВСКАЯ
Поделиться:
Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской областиФото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
Изменить размер текста:

Днем в районе улицы Угарова Старый Оскол произошёл пожар в автомобиле «Ауди». В результате пожара огнём поврежден моторный отсек транспортного средства. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 10, который ликвидировал пожар в максимально сжатые сроки.

В Валуйках по улице Парковая произошел пожар в сарае. В результате пожара огнем поврежден стена и вещи. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 18.

Спасатели напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»