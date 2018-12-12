Белгородец погасил более 300 тысяч рублей долга по алиментам
Материально «отец» двум детям не помогал, добровольно алименты не выплачивал, хотя имел все возможности исполнять свой родительский долг. После вмешательства судебных приставов ему пришлось частично погасить долг в размере 300 тысяч рублей. Всего же размер задолженности составил 710 тысяч.
Удержание алиментов в размере 70% производилось с заработной платы должника, однако ежемесячные выплаты не покрывали образовавшуюся задолженность. Обратив взыскание на расчетные счета в банках, судебные приставы взыскали с алиментщика более 300 тысяч. Кроме этого, должник был ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации, на его автомобиль ВАЗ 21099 судебными приставами наложен арест.
В настоящее время арестованный автотранспорт передан на оценку, денежные средства, которые будут получены от принудительной реализации имущества, также пойдут в счет погашения долга.