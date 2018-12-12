2018-12-12T10:12:44+03:00
Общество

Белгородец погасил более 300 тысяч рублей долга по алиментам

Всего задолженность составила 710 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Материально «отец» двум детям не помогал, добровольно алименты не выплачивал, хотя имел все возможности исполнять свой родительский долг. После вмешательства судебных приставов ему пришлось частично погасить долг в размере 300 тысяч рублей. Всего же размер задолженности составил 710 тысяч.

Удержание алиментов в размере 70% производилось с заработной платы должника, однако ежемесячные выплаты не покрывали образовавшуюся задолженность. Обратив взыскание на расчетные счета в банках, судебные приставы взыскали с алиментщика более 300 тысяч. Кроме этого, должник был ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации, на его автомобиль ВАЗ 21099 судебными приставами наложен арест.

В настоящее время арестованный автотранспорт передан на оценку, денежные средства, которые будут получены от принудительной реализации имущества, также пойдут в счет погашения долга.

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