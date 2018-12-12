Молодые активисты-экологи получат стипендию администрации Белгорода

12 Дек. 09:15 2018-12-12T09:15:35+03:00

Заявку на получение стипендии необходимо подать до 15 декабря в городское управление молодежной политики

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Постановление об утверждении положения о конкурсе на присуждение стипендий активистам экологических молодежных отрядов подписал мэр Белгорода Константин Полежаев. Заявку на получение стипендии необходимо подать до 15 декабря в городское управление молодежной политики по адресу ул. Преображенская, д. 94.

Критериями на получение стипендии является участие в экологических конкурсах, форумах и соревнованиях, а также организация информационной деятельности, направленной на повышение экологической культуры белгородцев. Конкурс направлен на поощрение молодых людей, участвующих в экологических мероприятиях.

Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. 50 студентов вузов и ссузов Белгорода получат единовременную выплату в размере 5400 рублей.

Подробнее ознакомиться с постановлением об утверждении Положения конкурса на присуждение стипендий можно по ссылке.