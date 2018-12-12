2018-12-12T09:15:35+03:00
Общество

Молодые активисты-экологи получат стипендию администрации Белгорода

Заявку на получение стипендии необходимо подать до 15 декабря в городское управление молодежной политики
Ирина ТАРАСОВА
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Молодые активисты-экологи получат стипендию администрации БелгородаМолодые активисты-экологи получат стипендию администрации БелгородаФото: "КП" Архив
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Постановление об утверждении положения о конкурсе на присуждение стипендий активистам экологических молодежных отрядов подписал мэр Белгорода Константин Полежаев. Заявку на получение стипендии необходимо подать до 15 декабря в городское управление молодежной политики по адресу ул. Преображенская, д. 94.

Критериями на получение стипендии является участие в экологических конкурсах, форумах и соревнованиях, а также организация информационной деятельности, направленной на повышение экологической культуры белгородцев. Конкурс направлен на поощрение молодых людей, участвующих в экологических мероприятиях.

Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. 50 студентов вузов и ссузов Белгорода получат единовременную выплату в размере 5400 рублей.

Подробнее ознакомиться с постановлением об утверждении Положения конкурса на присуждение стипендий можно по ссылке.

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