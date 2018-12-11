СЕГОДНЯ 19:08 2018-12-11T19:08:50+03:00

Фестиваль Вареников - один из самых любимых на Белгородчине. Фото из открытых истрчников.

Поможем городским фестивалям заявить о себе и стать лучшими событиями 2019 года в России!

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Национальный календарь событий завершил прием заявок в рамках всероссийского конкурса на Лучшее событие года. Белгородцев приглашают принять участие в народном голосовании

На конкурс поступило более 1500 заявок из 70 регионов России, в том числе есть и крупные мероприятия Белгорода: Международный фестиваль «БелМелФест»; кулинарный фестиваль «Русская Каша» и фестиваль Вареников.

Представленные проекты будут оцениваться конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители государственной власти, отраслевых ассоциаций и зарубежных офисов по туризму, турфирмы, а также представители СМИ.

Одновременно с работой экспертов на официальном портале Национального календаря событий EventsInRussia.com пройдет народное онлайн голосование, которое продлится до 14 декабря 2018 год.

20 проектов, получивших самое большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2019 года».

Приглашаем белгородцев проголосовать за мероприятие. Для этого:

1. Перейдите по ссылке http://eventsinrussia.com/region/belgorod-oblast и найдите понравившиеся события города Белгорода;

2. Поставьте лайк, нажмите на кнопку «нравится» в специальном блоке под фотогалерей события.