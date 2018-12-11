Под Губкином перевернулся большегруз с прицепом

СЕГОДНЯ 16:25 2018-12-11T16:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Губкинском городском округе 10 декабря в восьмом часу вечера. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом на четвертом километре трассы «Лукьяновка – Тим» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В итоге мужчина допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

- Водитель большегруза получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.