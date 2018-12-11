Староосколец украл деньги у одной подруги, чтобы пригласить в ресторан другую
За нерыцарский поступок мужчине грозит до двух лет лишения свободы
.Фото: "КП" Архив
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В Старооскольском городском округе к участковому, обслуживающему территорию дачного товарищества, обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что из ее дома пропали деньги.
В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшей. Мужчина дал признательные показания.
По предварительным данным, во время застолья он похитил у дамы 3500. Вызвав такси, он тут же отправился в город. Деньги мужчина потратил на ужин в ресторане с другой приятельницей. За кражу старооскольцу грозит до двух лет лишения свободы.