2018-12-11T16:15:40+03:00
Общество

Староосколец украл деньги у одной подруги, чтобы пригласить в ресторан другую

За нерыцарский поступок мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Старооскольском городском округе к участковому, обслуживающему территорию дачного товарищества, обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что из ее дома пропали деньги.

В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшей. Мужчина дал признательные показания.

По предварительным данным, во время застолья он похитил у дамы 3500. Вызвав такси, он тут же отправился в город. Деньги мужчина потратил на ужин в ресторане с другой приятельницей. За кражу старооскольцу грозит до двух лет лишения свободы.

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