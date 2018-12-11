2018-12-11T17:19:41+03:00
Общество

На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, местами туман
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают, чтобы белгородцы были готовы к мокрому снегу, в отдельных районах области пройдут дожди, местами будет туман.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря будет облачно. Ночью ожидаются умеренные, местами небольшие осадки; днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Туман, гололед, налипание мокрого снега, гололедица затруднят движение транспорта. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 3º мороза до 2º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололедице. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

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