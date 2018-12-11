В Белгороде задержали подозреваемого в разбойном нападении на заправку [видео]

11 Дек. 15:05 2018-12-11T15:05:00+03:00

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Преступление произошло в воскресенье, 9 декабря. Около 18 часов 25 минут на автозаправочную станцию зашел мужчина. Прикрывая рукавом нож и угрожая им кассиру, он потребовал деньги. Женщина отдала злоумышленнику 2700 рублей. Мужчина сгреб с прилавка купюры. Погрозив сотруднице пальцем, он не спеша сложил деньги в карман и удалился. После его ухода женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска третьего отдела полиции установили личность подозреваемого и задержали 33-летнего местного жителя. В поле зрения правоохранителей он попадает уже не первый раз. За плечами белгородца – богатый криминальный опыт. Как следует из информации обнародованной на сайте УМВД области, ранее мужчина привлекался за имущественные преступления, а накануне разбоя в отношении него возбудили дело за уклонение от административного надзора.

Теперь жителю областного центра инкриминируют еще и тяжкую статью. За разбойное нападение белгородец рискует загреметь за решетку на срок до десяти лет.