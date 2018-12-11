Жителю Белгородской области на застолье гость переломал ребра

11 Дек. 13:34 2018-12-11T13:34:07+03:00

Спустя сутки мужчина почувствовал себя плохо и обратился за помощью к прохожим

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В Ровеньском районе сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию, что к ним доставили 38-летнего мужчину с переломанными ребрами. В ходе проверки участковый выяснил, что местный житель пострадал во время конфликта со знакомым. Подозреваемым оказался 22-летний парень.

По предварительным данным, молодой человек был в гостях у 38-летнего мужчины. Застолье закончилось избиением хозяина домовладения.

- Спустя сутки потерпевший почувствовал себя плохо. Он вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Подозреваемый задержан. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Парень рискует лишиться свободы на восемь лет.