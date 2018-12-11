Белгородцы приняли участие в чемпионате по спортивному программированию

11 Дек. 12:42 2018-12-11T12:45:39+03:00

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За звание лучших боролись 76 команд - молодые программисты из Грузии, России, Украины, Азербайджана, Армении и Ирана.

Честь Белгородчины защищали студенты института инженерных и цифровых технологий, под руководством доцента кафедры общей математики Анны Ядуты. Это уже второй раз, когда наши ребята участвуют в мероприятии столь высокого уровня. По итогам командного тура, Елизавета Гречишкина и Евгений Маслов сумели пройти отбор для уже личных испытаний.

На торжественной церемонии закрытия чемпионата белгородцы получили сертификаты, а также высокие отзывы за проявленные на мероприятии умения.