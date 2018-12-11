Белгородцам представят выставку открыток

11 Дек. 11:32 2018-12-11T11:32:26+03:00

Главная тема – новый год и все, что связано с этим чудесным праздником

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Познакомиться с экспозицией, собранной из частных коллекций, можно уже завтра, 12 декабря, посетив белгородский почтамт. На стендах представят уникальные открытки, пришедшие из Англии, Германии, Австралии, Белоруссии, Финляндии и других стран. А главными их действующими героями, конечно, будут Дед Мороз и Снегурочка, зимняя природа, ёлочные украшения и подарки, праздничные блюда и многое другое.

Кроме этого состоится торжественная презентация специального почтового штемпеля «С Новым годом!». Его оттиск можно не только забрать в коллекцию, но и поставить на корреспонденции, которая впоследствии будет отправлена адресатам.