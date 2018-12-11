В Белгороде к волонтерскому движению присоединились 3620 человек

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-11T10:46:16+03:00

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О реализации проекта «Создание корпуса волонтеров на территории города Белгорода» говорили на совещании, которое прошло в городском управлении молодежной политики под председательством мэра Константина Полежаева. Отмечалось, что в городе в добровольческом движении участвует 3620 человек, которых объединяет 26 организаций. Среди них молодежные формирования на базе вузов и ссузов такие, как волонтерский центр БГТУ им. В.Г. Шухова, волонтерский корпус «Твори добро!» БУКЭП, отряды «Татьяна», «Терра», «В стиле ЗОЖ», «Абилимпикс-БИК» Белгородского индустриального колледжа и другие.

Также отмечалась активная работа добровольческих объединений некоммерческих организаций. «Святое Белогорье против детского рака» регулярно организует акцию «День добрых дел», занятия в школе «Больничный клоун», забег «Добрый город». Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт – Белгород» помогает с поиском пропавших людей. Добровольцы организации «Городская молодежь» проводят патриотические акции «Дорога к Обелиску», «Помоги ветерану приготовить дом к празднику», «Волна памяти» и другие. На базе ДК «Энергомаш» организована добровольческая группа «Волонтеры культуры». Организацией «Синяя птица» создан новый корпус «Старшая сестра», добровольцы которого берут шефство над детьми с особенностями развития. Наряду с молодежными объединениями есть в Белгороде и волонтеры «серебряного» возраста – «Агентство 55+».

На еженедельном оперативном совещании также был представлен новый проект по созданию Центра развития добровольчества.