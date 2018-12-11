11 Дек. 09:10 2018-12-11T09:10:17+03:00

С начала года Белгородская транспортная прокуратура направила 6 уголовных дел о взяточничестве в суд Фото: "КП" Архив

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За 11 месяцев 2018 года в Белгородской транспортной прокуратурой зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности. Материалы дел направлены в суд. Из этого числа зарегистрировано 4 преступления, связанных с получением взяток должностными лицами, а также 6 преступлений связанных с дачами взяток гражданами сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов на транспорте.

Судами рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров 4 уголовных дела, по которым за взяточничество осуждены 4 лица.

Все осужденные суд определил штрафы, общая сумма которых составила 163 тысячи рублей. При этом максимальный размер штрафа составил 100 тысяч рублей, минимальный – 8 тысяч.

Назначенные судами штрафы оплачены осужденными в полном объеме.