2018-12-11T09:10:17+03:00
Общество

С начала года Белгородская транспортная прокуратура направила 6 уголовных дел о взяточничестве в суд

Всего прокуратура зарегистрировало 18 преступлений коррупционной направленности
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
С начала года Белгородская транспортная прокуратура направила 6 уголовных дел о взяточничестве в судС начала года Белгородская транспортная прокуратура направила 6 уголовных дел о взяточничестве в судФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

За 11 месяцев 2018 года в Белгородской транспортной прокуратурой зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности. Материалы дел направлены в суд. Из этого числа зарегистрировано 4 преступления, связанных с получением взяток должностными лицами, а также 6 преступлений связанных с дачами взяток гражданами сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов на транспорте.

Судами рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров 4 уголовных дела, по которым за взяточничество осуждены 4 лица.

Все осужденные суд определил штрафы, общая сумма которых составила 163 тысячи рублей. При этом максимальный размер штрафа составил 100 тысяч рублей, минимальный – 8 тысяч.

Назначенные судами штрафы оплачены осужденными в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде произошло ДТП с двумя легковушками и маршруткой
Полицейские Белгородского района рассказали, как обратиться за госуслугами людям с ограниченными возможностями
В Белгородской области с начала старта операции «Автобус» выявили больше 1000 нарушений
Белгородец нашел на улице банковскую карту и целый день транжирил чужие деньги
В Белгороде торжественно открыли еще один каток
Белгородские спасатели вытащили из ледяного водоема собаку
Старооскольца подозревают в угоне автомобиля у приятеля
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Полицейские обнаружили в гараже жителя Белгородской области марихуану
Аналитики не видят угрозы экономике из-за падения цен нефти
За выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 28 водителей с признаками опьянения
Лучшим предприятием Белгородчины в области ГО и ЧС признано Белгородэнерго
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
В воскресенье на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП
Белгородцев приглашают на новый сезон в 3D воображариум
В Белгородской области полицейские провели профилактические беседы со школьниками
В Белгородской области пропал 27-летний парень
В Белгороде прошел турнир по боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева
В Белгороде многодетных матерей наградили почетным знаком «Материнская слава»
Вылет самолета из северной столицы в Белгород задержали на 14 часов
В Корочанском районе из домов воруют мебель
В Белгороде стартовала предновогодняя акция «Ларец добрых дел»
Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы
В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад
Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации