В Белгороде произошло ДТП с двумя легковушками и маршруткой

СЕГОДНЯ 18:09 2018-12-10T18:09:23+03:00

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В понедельник, 10 декабря, около часа дня на улице Губкина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутки. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «семерки». При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу «Киа» под управлением 30-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в автобус «Марко Поло» под управлением 54-летнего водителя.

фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Киа». Пассажиры автобуса не пострадали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.