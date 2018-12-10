В Белгороде произошло ДТП с двумя легковушками и маршруткой
В понедельник, 10 декабря, около часа дня на улице Губкина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутки. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «семерки». При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу «Киа» под управлением 30-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в автобус «Марко Поло» под управлением 54-летнего водителя.
фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.
- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Киа». Пассажиры автобуса не пострадали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ДТП на Губина в Белгороде.