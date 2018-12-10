2018-12-10T18:27:01+03:00
Общество

Полицейские Белгородского района рассказали, как обратиться за госуслугами людям с ограниченными возможностями

Правоохранители готовы выехать на дом к гражданам, которые не могут самостоятельно передвигаться
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Белгородскому району оказывают на дому государственные услуги маломобильным гражданам. Это пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. На днях правоохранители помогли оформить регистрацию по месту пребывания пожилому мужчине.

Напомним, подразделением оказываются услуги, связанные с оформлением паспортов, сюда же следует обращаться по вопросам получения гражданства, по оформлению и выдаче на въезд в Российскую Федерацию приглашений для иностранцев и так далее. Полицейские отмечают, что жители района, не имеющие возможности прийти в подразделение, могут обратиться по вопросам получения госуслуг по телефонам: 8 (4722) 39-12-49, 39-12-50.

Можно также воспользоваться сайтом госуслуг. Один из его плюсов – получение 30% скидки на оплату госпошлины при подаче заявления в электронном виде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»