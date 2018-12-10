Полицейские Белгородского района рассказали, как обратиться за госуслугами людям с ограниченными возможностями

10 Дек. 17:09 2018-12-10T18:27:01+03:00

Правоохранители готовы выехать на дом к гражданам, которые не могут самостоятельно передвигаться

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Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Белгородскому району оказывают на дому государственные услуги маломобильным гражданам. Это пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. На днях правоохранители помогли оформить регистрацию по месту пребывания пожилому мужчине.

Напомним, подразделением оказываются услуги, связанные с оформлением паспортов, сюда же следует обращаться по вопросам получения гражданства, по оформлению и выдаче на въезд в Российскую Федерацию приглашений для иностранцев и так далее. Полицейские отмечают, что жители района, не имеющие возможности прийти в подразделение, могут обратиться по вопросам получения госуслуг по телефонам: 8 (4722) 39-12-49, 39-12-50.

Можно также воспользоваться сайтом госуслуг. Один из его плюсов – получение 30% скидки на оплату госпошлины при подаче заявления в электронном виде.