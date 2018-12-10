В Белгородской области с начала старта операции «Автобус» выявили больше 1000 нарушений

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-10T16:39:01+03:00

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Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало на территории региона 16 октября. За этот период сотрудники ГИБДД проверили около двух тысяч единиц транспорта. В отношении водителей составлено 1053 административных материала. Из них 48 за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе организованных групп детей, 144 - за техническое состояние транспортных средств, 54 – за нарушение режима труда или отдыха.

- Задержано и помещено на специализированную стоянку 118 автобусов с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, - прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В отношении должностных и юридических лиц составлено 65 административных материалов за выпуск на линию автобусов с неисправностями. Профилактические мероприятия продолжаются.