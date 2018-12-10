2018-12-10T16:39:01+03:00
Общество

В Белгородской области с начала старта операции «Автобус» выявили больше 1000 нарушений

За неисправности на спецстоянку отправили 118 транспортных средств
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало на территории региона 16 октября. За этот период сотрудники ГИБДД проверили около двух тысяч единиц транспорта. В отношении водителей составлено 1053 административных материала. Из них 48 за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе организованных групп детей, 144 - за техническое состояние транспортных средств, 54 – за нарушение режима труда или отдыха.

- Задержано и помещено на специализированную стоянку 118 автобусов с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, - прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В отношении должностных и юридических лиц составлено 65 административных материалов за выпуск на линию автобусов с неисправностями. Профилактические мероприятия продолжаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»