2018-12-10T16:09:24+03:00
Общество

Белгородец нашел на улице банковскую карту и целый день транжирил чужие деньги

Парня, похитившего со счета пенсионерки более 12 тысяч рублей, вычислили оперативники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, 60-летняя пенсионерка обронила на улице банковскую карту. Обнаружив пропажу, женщина кинулась в магазин, куда накануне заходила. Там карточки не оказалось. Тогда пожилая белгородка отправилась в банк. Сотрудники финансово-кредитного учреждения сообщили ей о списании денег.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 24-летний житель областного центра. Парень признался, что подобрал на улице потерянную банковскую карту, которая оказалась оборудованной чипом бесконтактной оплаты. В течение дня он рассчитывался ею в магазинах. В итоге злоумышленник потратил 12 641 рубль.

Вотношении молодого человека возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета. Напомним, с 2018 года ответственность за такие хищения ужесточена. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

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