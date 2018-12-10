2018-12-10T15:25:25+03:00
Общество

В Белгороде торжественно открыли еще один каток

Участниками церемонии стали более 150 человек
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.
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Бесплатный ледовый каток для студентов и всех любителей фигурного катания заработал на территории кампуса БГТУ им. В.Г. Шухова. Открыли каток ректор вуза Сергей Глаголев и начальник городского управления по физкультуре и спорту Михаил Носков.

Приветствуя собравшихся, ректор призвал всех горожан заниматься зимними видами спорта, разнообразив столь увлекательными занятиями свой досуг, а также пожелал белгородцам отличных настроения и физической формы. Тем более что график работы катка позволяет выбрать удобное время и детям, и взрослым: кататься можно ежедневно с 14 до 22 часов.

фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.

фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.

В ходе церемонии открытия для публики выступили очаровательные фигуристки из детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, а также хоккеисты из команды «Белые Тигры».

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