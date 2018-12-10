2018-12-10T13:27:24+03:00
Общество

Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом

Стороны обсудили договоренности о сотрудничестве администрации Курской области со Сбербанком, включая развитие государственно-частного партнерства и реализацию различных социально-экономических инициатив
Поделиться:
Изменить размер текста:

В числе перспективных векторов взаимодействия Сбербанка и исполнительного органа власти — проект «Безналичный регион», который включает в себя переход на безналичную систему оплаты в самых разных сферах: в общественном транспорте, школах, муниципальных и бюджетных учреждениях. Обсуждалось развитие альтернативных каналов обслуживания, в том числе проект «CashOut», который позволит клиенту в торговой точке через терминал Сбербанка не только оплатить покупку, но и снять наличные средства.

На встрече Владимир Салмин проинформировал Романа Старовойта об основных показателях работы Сбербанка в Курской области. В частности он отметил, что в настоящее время банк входит в ТОП-3 налогоплательщиков региона. Традиционно сильны позиции кредитования юридических и физических лиц. Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования Курской области сегодня достигает около 60%. Всего с начала года благодаря Сбербанку новоселье справили более 5000 курских семей.

Как отметил Роман Старовойт, сотрудничество области и Сбербанка будет и дальше способствовать развитию региона и повышению уровня жизни курян.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Белгородского района рассказали, как обратиться за госуслугами людям с ограниченными возможностями
В Белгородской области с начала старта операции «Автобус» выявили больше 1000 нарушений
Белгородец нашел на улице банковскую карту и целый день транжирил чужие деньги
В Белгороде торжественно открыли еще один каток
Белгородские спасатели вытащили из ледяного водоема собаку
Старооскольца подозревают в угоне автомобиля у приятеля
Полицейские обнаружили в гараже жителя Белгородской области марихуану
Аналитики не видят угрозы экономике из-за падения цен нефти
За выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 28 водителей с признаками опьянения
Лучшим предприятием Белгородчины в области ГО и ЧС признано Белгородэнерго
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
В воскресенье на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП
Белгородцев приглашают на новый сезон в 3D воображариум
В Белгородской области полицейские провели профилактические беседы со школьниками
В Белгородской области пропал 27-летний парень
В Белгороде прошел турнир по боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева
В Белгороде многодетных матерей наградили почетным знаком «Материнская слава»
Вылет самолета из северной столицы в Белгород задержали на 14 часов
В Корочанском районе из домов воруют мебель
В Белгороде стартовала предновогодняя акция «Ларец добрых дел»
Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы
В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад
Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации