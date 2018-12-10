2018-12-10T14:49:36+03:00
Общество

Белгородские спасатели вытащили из ледяного водоема собаку

Нерадивый охотник погнался за нутрией и начал тонуть
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.
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В воскресенье вечером в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода очевидец сообщил о том, что собака провалилась под лед. На место происшествия отправился поисково-спасательный отряд МКУ УГОЧС города.

Выяснилось, что четвероногий охотник увидел в водоеме нутрий и решил за ними поохотиться. Но погоня явно пошла не по плану и собака начала захлебываться и тонуть. В месте, где животное пыталось отчаянно выбраться, от самого берега тянулась большая не закрытая льдом промоина. Старший смены Сергей Гаврилович принял решение спасать четвероногого пострадавшего вброд. Его напарник спасатель Денис Горбатовский в спецкостюме спустился в реку и вытащил нерадивого купальщика.

Спасатели привезли замерзшую собаку на Водно-спасательную станцию, обогрели и накормили. Сейчас пес в полном порядке. Сотрудники МКУ УГОЧС Белгорода ищут его хозяев, так как «охотник» был в ошейнике.

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