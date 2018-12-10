2018-12-10T14:01:04+03:00
Происшествия

Старооскольца подозревают в угоне автомобиля у приятеля

Во время поездки парень попал в ДТП, обстоятельства которого утром вспомнить не смог
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Инцидент произошел в Чернянском районе. По предварительным данным, компания приятелей приехала сюда отмечать возвращение друга из армии. После застолья 19-летний староосколец воспользовался тем, что все ушли спать, вытащил у друга из куртки ключи от машины и отправился кататься. Не справившись с управлением, он въехал на «Киа» друга в забор, после чего вернул ее на место. Утром автовладелец увидел повреждения и обратился в полицию.

По данным пресс-службы УМВД области, молодой человек признался, что без разрешения воспользовался машиной знакомого. Однако детально вспомнить обстоятельства ДТП не смог. В отношении парня чернянские дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Угон». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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