2018-12-10T12:33:43+03:00
Экономика

Аналитики не видят угрозы экономике из-за падения цен нефти

Своими соображениями эксперты поделились в ходе онлайн-конференции, посвященной добыче и реализации «черного золота»
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..Фото: "КП" Архив
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Аналитик по товарным рынкам АО «Открытие Брокер» Оксана Лукичева считает, что цена нефти дешевле $40 за баррель на пользу российской экономике – она не только готова к низким ценам на нефть, но и может извлечь выгоду от падения цен.

2018 год стал чрезвычайно волатильным – котировки нефти достигали до отметки $86,74, после чего было падение более чем на $20. Аналитик отметила, что снижение цен на нефть не только не является проблемой для российской экономики, но и пойдет ей на пользу:

- Чем ближе цена за баррель к $40, тем лучше для России. При высоких ценах на нефть любая переработка и дополнительные усилия просто невыгодны при сравнении с обычной добычей и продажей на экспорт. При падении цен будут задействованы соответствующие фонды, что позволит пережить период низких цен в течение пары-тройки лет.

Что касается анонсированного ранее перехода на торговлю нефтью за рубли – он пока невозможен, добавляет Лукичева:

- Для перехода на расчеты в валютах, отличных от долларов, необходимо перезаключение контрактов с покупателями. В настоящее время компании проводят работу по дополнению контрактов пунктами о таких расчетах, не только в рублях, но и в другой валюте. У российских компаний существует желание уйти от расчетов в долларах, в том числе получать оплату в рублях.

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