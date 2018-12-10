2018-12-10T12:33:43+03:00
Экономика

Аналитики не видят угрозы экономике из-за падения цен нефти

Своими соображениями эксперты поделились в ходе онлайн-конференции, посвященной добыче и реализации «черного золота»
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Аналитик по товарным рынкам АО «Открытие Брокер» Оксана Лукичева считает, что цена нефти дешевле $40 за баррель на пользу российской экономике – она не только готова к низким ценам на нефть, но и может извлечь выгоду от падения цен.

2018 год стал чрезвычайно волатильным – котировки нефти достигали до отметки $86,74, после чего было падение более чем на $20. Аналитик отметила, что снижение цен на нефть не только не является проблемой для российской экономики, но и пойдет ей на пользу:

- Чем ближе цена за баррель к $40, тем лучше для России. При высоких ценах на нефть любая переработка и дополнительные усилия просто невыгодны при сравнении с обычной добычей и продажей на экспорт. При падении цен будут задействованы соответствующие фонды, что позволит пережить период низких цен в течение пары-тройки лет.

Что касается анонсированного ранее перехода на торговлю нефтью за рубли – он пока невозможен, добавляет Лукичева:

- Для перехода на расчеты в валютах, отличных от долларов, необходимо перезаключение контрактов с покупателями. В настоящее время компании проводят работу по дополнению контрактов пунктами о таких расчетах, не только в рублях, но и в другой валюте. У российских компаний существует желание уйти от расчетов в долларах, в том числе получать оплату в рублях.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»