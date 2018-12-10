Полицейские обнаружили в гараже жителя Белгородской области марихуану

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-10T13:10:35+03:00

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Житель Ракитянского района подозревается в незаконном приобретении и хранении марихуаны. По предварительным данным, 35 граммов «зелья» он добровольно выдал правоохранителям. Наркотик мужчина хранил в старом холодильнике у себя в гараже. Однако выяснилось, что местный житель был не до конца честен с сотрудниками полиции. В ходе осмотра территории его домовладения стражи порядка нашли в деревянном столе коробку, в которой было еще 18 граммов травы.

Мужчина признался, что летом собрал наркотикосодержащее растение, принес домой, высушил и хранил для личного употребления. По данным пресс-службы УМВД области, в отношении 37-летнего ракитянца возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое ему преступление – три года лишения свободы.