2018-12-10T12:08:23+03:00
Общество

За выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 28 водителей с признаками опьянения

Двум грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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На выходных 46 водителей нарушили правила перевозки детей.На выходных 46 водителей нарушили правила перевозки детей.Фото: "КП" Архив
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В белгородской Госавтоинспекции подвели итоги рейдовых мероприятий. Сплошные проверки традиционного проводились на дорогах региона с вечера пятницы и на протяжении выходные. За это время сотрудники ГИБДД выявили около полутора тысяч нарушений ПДД. От управления отстранили 28 водителей с признаками опьянения, а также пятерых ранее лишенных прав за различные правонарушения. Двум грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

В отношении 139 водителей составили административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Последние нарушали не меньше. 186 пешеходов привлечены к ответственности за пересечение проезжей части в неположенном месте, шесть – за отсутствие световозвращателей.

Еще 46 водителей нарушили правила перевозки детей. 78 наказали за тонировку. Пять автомобилистов допустили нарушения, связанные с выездом на встречную полосу.

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