2018-12-10T11:22:01+03:00
Общество

Лучшим предприятием Белгородчины в области ГО и ЧС признано Белгородэнерго

Филиал награжден переходящим кубком и почетной грамотой правительства области
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Белгородэнерго признан лучшим среди областных служб гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по итогам работы за 2018 год.

Итоги деятельности областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС подвел секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. Он отметил высокие практические навыки личного состава аварийно-восстановительных бригад филиала, проявленные в совместных учениях и командно-штабных тренировках.

Сегодня в филиале подготовлено и укомплектовано 210 аварийно-восстановительных бригад в составе 1039 человек и 390 единиц техники, сформировано восемь бригад повышенной мобильности, предназначенных для экстренной переброски в другие регионы. Для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создан полноценный запас оборудования и материалов, временное электроснабжение потребителей обеспечивается с помощью 47 передвижных и стационарных резервных источников электроснабжения.

В филиале в полном объеме разработаны нормативные и организационно-распорядительные документы в области ГО и ЧС, в соответствии с требованиями Правительства РФ организовано обучение персонала. Все работники на 100% обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»