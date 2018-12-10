Лучшим предприятием Белгородчины в области ГО и ЧС признано Белгородэнерго

10 Дек. 11:22 2018-12-10T11:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородэнерго признан лучшим среди областных служб гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по итогам работы за 2018 год.

Итоги деятельности областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС подвел секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. Он отметил высокие практические навыки личного состава аварийно-восстановительных бригад филиала, проявленные в совместных учениях и командно-штабных тренировках.

Сегодня в филиале подготовлено и укомплектовано 210 аварийно-восстановительных бригад в составе 1039 человек и 390 единиц техники, сформировано восемь бригад повышенной мобильности, предназначенных для экстренной переброски в другие регионы. Для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создан полноценный запас оборудования и материалов, временное электроснабжение потребителей обеспечивается с помощью 47 передвижных и стационарных резервных источников электроснабжения.

В филиале в полном объеме разработаны нормативные и организационно-распорядительные документы в области ГО и ЧС, в соответствии с требованиями Правительства РФ организовано обучение персонала. Все работники на 100% обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты.