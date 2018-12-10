В воскресенье на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-10T10:43:32+03:00

В них пострадали шесть человек

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В воскресенье, 9 декабря, в Белгородской области произошло четыре ДТП. В них пострадали шесть человек.

Около часа дня под Старым Осколом на трассе «Архангельское – Дмитриевка» столкнулись «Лада» под управлением 23-летнего водителя и «Киа» под управлением 26-летней женщины. В аварии пострадала 26-летняя пассажирка иномарки.

В Шебекинском районе в три часа дня произошло ДТП с тремя автомобилями. По предварительным данным, 49-летний водитель «Дэу» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ваз 21214» под управлением 54-летнего мужчины, после чего отечественная легковушка столкнулась с «КамАЗом» под управлением 42-летнего шофера. Водителя автомобиля «ВАЗ» госпитализировали.

В Алексеевском районе около одиннадцати вечера 22-летний водитель «двенадцатой» сбил 29-летнего мужчину. Пешехода и 22-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

В Ровеньском районе в половине двенадцатого ночи на трассе «Россошь – Старобельск – Лозная» 19-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Мастер», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся «КамАЗом» под управлением 54-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.