2018-12-09T18:22:07+03:00
Досуг

Белгородцев приглашают на новый сезон в 3D воображариум

В городе продолжает работу интерактивная выставка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта историко-краеведческого музея.фото: с сайта историко-краеведческого музея.
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В Белгородском историко-краеведческом музее продолжает работать «3D воображариум». Это уже вторая в Белгороде выставка с необычными картинами, которые оживают при наведении объектива фотоаппарата и позволяют посетителям выставки стать их частью.

Все картины экспозиции разработаны по специальной технологии, которая создает на фото объемный эффект. Сюжеты картин построены так, что гости музея могут сами выбирать, какая роль им будет отведена на снимке. Экспонаты на этой выставке не только можно, но обязательно нужно трогать руками: тогда каждый посетитель экспозиции сможет стать героем сюжета и запечатлеть этот момент на фото или снять видео.

Гости «3D воображариума» могут полетать на крыле самолета, покататься на черепахе, сфотографироваться с любимыми героями мультфильмов и многое другое. Успейте испытать яркие эмоции на необычной выставке.

Экспозиция будет работать в историко-краеведческом музее до 12 декабря, ежедневно с 10.00 до 19.00 (0+).

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