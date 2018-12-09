В Белгородской области пропал 27-летний парень

9 Дек. 13:56 2018-12-09T13:56:54+03:00

Александр Филатов ушел из дома утром 5 декабря и не вернулся

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В Чернянском районе Белгородской области без вести пропал 27-летний молодой человек. Филатов Александр Никлаевич ушел из дома 5 декабря 2018 года около 7.30 утра. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего молодого человека: Рост пропавшего от 170 до 174 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы русые короткие, глаза голубые. В момент пропажи Филатов был одет в болоньевую куртку темного цвета, олимпийку с красно-белыми полосами на руках, джинсы синего цвета, утепленные короткие черные галоши.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить на горячую линию "Лиза Алерт" 88007005452 или в полицию 02, 102.