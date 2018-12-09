2018-12-09T15:28:40+03:00
Общество

В Белгородской области полицейские провели профилактические беседы со школьниками

С ребятами встретились инспекторы ПДН ОМВД России по Красногвардейскому району Иван Шкарпеткин и Дарья Свистельникова
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Правоохранители красногвардейского отдела полиции провели беседы с учащимися общеобразовательных школ района в целях профилактики проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде. Стражи порядка порекомендовали юным жителям района сайты «Спасайкин» и «Спас-экстрим», где много полезной информации о том, как избежать опасных ситуаций.

Также правоохранители поведали ребятам о том, какую угрозу представляет идеология насилия и как не попасть под влияние приверженцев радикальных идей. Дарья Свистельникова обратила внимание учащихся на ответственность за распространение в сети материалов экстремисткой направленности.

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