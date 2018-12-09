В Белгороде прошел турнир по боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева

9 Дек. 13:04 2018-12-09T13:04:26+03:00

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В Белгороде состоялся VIII открытый турнир по боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева среди юношей. В этот раз в соревнованиях приняли участие молодые люди из различных спортклубов нашего региона и Воронежской области.

Герой России Вячеслав Воробьев обратился с приветственными словами к участникам соревнований. Ребят также поприветствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Алексей Арбузов. Он призвал юных спортсменов равняться на героев, быть честными перед собой, своими товарищами, как на спортивной площадке, так и в повседневной жизни.

- Воспитывайте в себе крепость духа и силу воли. Именно эти качества, наравне с отличной физической подготовкой, высоким уровнем профессионализма и искренней любовью к своей Родине присущи всем Героям нашего Отечества, - отметил полковник Алексей Арбузов.