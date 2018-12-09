В Белгороде многодетных матерей наградили почетным знаком «Материнская слава»

9 Дек. 11:51 2018-12-09T11:51:52+03:00

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В пятницу, 7 декабря, в городской администрации прошла торжественная церемония награждения многодетных матерей. Почетный знак Белгородской области присуждается уже 15 лет за достойное воспитание детей. С момента учреждения его получили 402 белгородки. В этом году награды удостоены 14 матерей.

Председатель областной Думы Василий Потрясаев обратился к матерям с добрыми словами и отметил, что быть современной мамой - большой труд. Василий Николаевич вручил награды II степени Елене Грищук, Ольге Захаровой, Анне Мелиховой, Оксане Плаксиной; III степени Татьяне Бершанкой, Ольге Бескишковой, Ирине Бондарь, Ксении Горбатенко, Наталье Колкуновой, Юлии Лебедевой, Светлане Нарышковой, Юлии Молчановой, Юлии Плыгуновой, Ольге Ругаль.

Мэр Белгорода Константин Полежаев также посетил торжественное мероприятие, поздравил мам и подчеркнул, насколько колоссальный труд воспитывать детей, а тем более в многодетных семьях. Отметил, что такими женщинами можно только восхищаться.