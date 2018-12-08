Вылет самолета из северной столицы в Белгород задержали на 14 часов

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-08T20:03:47+03:00

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Не повезло пассажирам рейса 3059 авиакомпании S7 Airlines, самолет которой летел из Санкт-Петербурга в Белгород. Из-за обильно выпавшего снега им пришлось очень долго ждать в аэропорту. Судя по онлайн-табло Пулково, задержка составила почти 14 часов.

По расписанию самолет должен был подняться в небо 7 декабря в 13:40. Вместо этого он вылетел только в 3:20 8 декабря. В петербургском аэропорту такую длительную задержку рейса объяснили неблагоприятными погодными условиями в Белгороде, где в пятницу, 7 декабря, весь день шел сильный снегопад.