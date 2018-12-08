В Корочанском районе из домов воруют мебель

8 Дек. 14:44 2018-12-08T14:44:18+03:00

В Корочанский отдел полиции обратилась 37-летняя женщина и рассказала, что из её дома пропали два кресла, два шкафа, детская кроватка и ковер

Изменить размер текста: A A

37-летняя жительница Корочи пожаловалась в полицию, что из ее дома, оставленного без присмотра, куда-то испарилась мебель: два кресла, два шкафа, детская кроватка с матрацем. Пропал и ковер.

Как выяснилось, под подозрение попала 30-летняя соседка потерпевшей. Она, воспользовавшись отсутствием переехавшей в райцентр хозяйки, сломала замок, а затем вывезла на тачке все, что ей приглянулось. При этом сумма ущерба составила всего 4300 рублей.

Похищенное имущество потерпевшей нашлось дома у злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Любительница чужой мебели может сесть на 6 лет, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.