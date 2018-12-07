2018-12-07T18:06:22+03:00
Общество

Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы

Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка 7 декабря приняли военную присягу
Ирина ТАРАСОВА
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фото: пресс-служба информационного центра Музея Победы.фото: пресс-служба информационного центра Музея Победы.
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Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка, в том числе и из Белгорода, 7 декабря приняли военную присягу в московском Музее Победы. На мраморных пилонах Зала Славы высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет. В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Курска, Москвы и Московской области, Орла, Пскова, Твери и ряда других регионов.

«Клянусь достойно исполнять воинский долг», – произносили будущие защитники Отчизны.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев. Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка.

Отметим, что почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

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