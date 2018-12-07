2018-12-07T18:06:22+03:00
Общество

Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы

Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка 7 декабря приняли военную присягу
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба информационного центра Музея Победы.фото: пресс-служба информационного центра Музея Победы.
Изменить размер текста:

Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка, в том числе и из Белгорода, 7 декабря приняли военную присягу в московском Музее Победы. На мраморных пилонах Зала Славы высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет. В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Курска, Москвы и Московской области, Орла, Пскова, Твери и ряда других регионов.

«Клянусь достойно исполнять воинский долг», – произносили будущие защитники Отчизны.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев. Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка.

Отметим, что почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следуя на пожар, белгородский сотрудник МЧС стал свидетелем другого пожара и спас на нем человека
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»