2018-12-07T16:25:04+03:00
Общество

В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад

Загорание произошло в вентиляционном канале на площади 10 квадратных метров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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7 декабря в 9.41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Белгородской области поступило сообщение о том, что в Белгороде по улице Константина Заслонова загорелось складское помещение. Как было установлено позже, пожар начался в вентиляционном канале на площади 10 квадратных метров.

Для ликвидации пожара, который произошел в складском помещении, расположенном на территории одной из оптово-розничных компаний, привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части.

Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление внутри одноэтажного складского помещения размером 50х40 квадратных метров. Им удалось локализовать очаг возгорания в 10.12.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб.

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