Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации
В пятницу, 7 декабря, около часа дня страшное ДТП произошло на трассе «Старый Оскол – Чернянка» в районе поворота на Голофеевку. По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил боковое столкновением с «КамАЗом».
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в аварии погибли три человека. Водитель и две пассажирки легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Еще один пассажир «Рено» доставлен в реанимацию. Водитель большегруза не пострадал.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии.