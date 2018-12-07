2018-12-07T15:46:51+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации

Сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд места аварии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В ДТП под Старым Осколом погибли три человека. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.В ДТП под Старым Осколом погибли три человека. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В пятницу, 7 декабря, около часа дня страшное ДТП произошло на трассе «Старый Оскол – Чернянка» в районе поворота на Голофеевку. По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил боковое столкновением с «КамАЗом».

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в аварии погибли три человека. Водитель и две пассажирки легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Еще один пассажир «Рено» доставлен в реанимацию. Водитель большегруза не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии.

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