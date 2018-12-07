2018-12-07T15:19:06+03:00
Общество

В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей

Сегодня дочернее предприятие группы «Россети» в ЦФО подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса субъектов
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В присутствии Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписи под соответствующими документами поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Соглашения подписаны в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Речь идет о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий.

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