В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
В присутствии Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписи под соответствующими документами поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.
Соглашения подписаны в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Речь идет о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий.