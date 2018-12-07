На уборку снега в Белгороде вышли105 снегоуборочных машин и 307 рабочих

7 Дек. 15:20 2018-12-07T15:20:23+03:00

Горожан просят не оставлять машины на общественных остановках и вдоль улиц, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники. Фото: "КП" Архив

Горожан просят не оставлять машины на общественных остановках и вдоль улиц, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники

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Снегопад, который начался в ночь на 7 декабря, затруднил движения транспорта в Белгороде. На уборку улиц города вышли 105 снегоуборочных машин и 307 рабочих. При этом коммунальная служба просит горожан и гостей города не ставить свои машины на остановках общественного транспорта и вдоль улиц, чтобы техника могла свободно работать.

Коммунальщики особое внимание уделяют самым загруженным улицам: Щорса, Губкина, Студенческой, Мичурина, пр.Б.Хмельницкого и пр.Славы. Они обрабатывают дороги и тротуары песчано-соляной смесью, расчищают подходы к пешеходным переходам и остановкам. Только за прошедшие сутки было убрано 865 кубометров снега и израсходовано594 кубометра песчано-соляной смеси. В ночь на 7 декабря в областном центре дежурили 57 коммунальных машин.

Работает коммунальная служба и на расчистке дворов. Так, сейчас в них трудятся 652 человека и 45 машин. За качеством уборки следят специальная комиссия из экологов, муниципальных инспекторов и сотрудников департамента городского хозяйства.