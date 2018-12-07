В районе Белгородского автовокзала из-за снега оборвало провода троллейбуса

7 Дек. 12:50 2018-12-07T12:50:22+03:00

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Снежное утро 7 декабря внесло свои коррективы в работу электротранспорта Белгорода: в районе автовокзала около 8 часов произошел обрыв троллейбусной контактной сети. Аварию оперативно устранили, транспорт города работает в штатном режиме.

Сразу же, как только стало известно об обрыве, на место аварии выехали ремонтники МУП «Городской пассажирский транспорт». В мэрии Белгорода сообщили, что предварительная причина обрыва – изношенность контактной сети и налипший мокрый снег, сообщает пресс-служба ведомства.