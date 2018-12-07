2018-12-07T11:44:34+03:00
Общество

В Белгородской области автоинспектор получил благодарность за вклад в развитие волонтерского движения

Сотрудник ГИБДД активно сотрудничает с молодежью и в лице юных добровольцев обрел надежных помощников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В Международный день добровольца, 5 декабря, в Ровеньском районе прошел тематический форум. Мероприятие объединило более 100 юных активистов. Сотрудники отдела по делам молодежи администрации района организовали для ребят мастер-классы по разным направлениям деятельности и командные игры. Завершилась встреча церемонией награждения. На сайте администрации сообщается, что глава района Андрей Пахомов вручил лучшим добровольцам благодарности и волонтерские книжки.

Отмечены были и наставники ребят. Среди них – старший инспектор ДПС Евгений Зубов и член Общественного совета при ОМВД Николай Ольхов. Они также получили из рук главы благодарности за вклад в развитие волонтерского движения.

- Старший лейтенант полиции Евгений Зубов активно привлекает юных жителей района к участию в профилактических мероприятиях. Школьники стали надежными помощниками автоинспекторов в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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