2018-12-07T13:42:01+03:00
Общество

«Серебряное Белогорье» дарит призы победителям новогоднего конкурса

У каждого есть возможность сделать свой город чуточку добрее
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба управления по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.Фото: пресс-служба управления по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года среди предприятий и организаций, СМИ, учреждений социальной сферы, частных домовладений проходит конкурс на самое лучшее новогоднее украшение города. Также принять участие в конкурсе могут инициативные жители города, творческие коллективы. И все вместе сделать Белгород не только красивее, но и добрее. Ведь сказка – это, в первую очередь, вера в добро.

Конкурс «Серебряное Белогорье» включает восемь номинаций: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород новогодний».

Трех победителей в каждой номинации определит конкурсная комиссия. За первое место денежное вознаграждение составит 31 тысяч рублей, за второе — 15 тысяч, за третье – 5 тысяч. Предусмотрены поощрительные премии в 2 тысячи рублей. Гран-при конкурса — 50 тысяч рублей — присудят за неповторимость и новизну в оформлении города.

Заявки на участие принимаются в произвольной форме с 17 до 30 декабря. От физических и юридических лиц — в комитетах по управлению Восточным и Западным округами. От журналистов и редакций — в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Завершится конкурс торжественной церемонией награждения победителей, сразу же после новогодних каникул.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следуя на пожар, белгородский сотрудник МЧС стал свидетелем другого пожара и спас на нем человека
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»