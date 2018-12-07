«Серебряное Белогорье» дарит призы победителям новогоднего конкурса

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-07T13:42:01+03:00

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В преддверии Нового года среди предприятий и организаций, СМИ, учреждений социальной сферы, частных домовладений проходит конкурс на самое лучшее новогоднее украшение города. Также принять участие в конкурсе могут инициативные жители города, творческие коллективы. И все вместе сделать Белгород не только красивее, но и добрее. Ведь сказка – это, в первую очередь, вера в добро.

Конкурс «Серебряное Белогорье» включает восемь номинаций: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород новогодний».

Трех победителей в каждой номинации определит конкурсная комиссия. За первое место денежное вознаграждение составит 31 тысяч рублей, за второе — 15 тысяч, за третье – 5 тысяч. Предусмотрены поощрительные премии в 2 тысячи рублей. Гран-при конкурса — 50 тысяч рублей — присудят за неповторимость и новизну в оформлении города.

Заявки на участие принимаются в произвольной форме с 17 до 30 декабря. От физических и юридических лиц — в комитетах по управлению Восточным и Западным округами. От журналистов и редакций — в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Завершится конкурс торжественной церемонией награждения победителей, сразу же после новогодних каникул.