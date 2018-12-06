Белгородский Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела подростка
Сообщается, что приоритетной является версия о несчастном случае
.Фото: "КП" Архив
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В среду, 5 декабря, в одной из квартир областного центра родственниками было обнаружено тело 14-летнего мальчика. По данным регионального Следкома, травмы, которые, вероятно, и привели к смерти - характерны при удушении.
Следственный отдел по городу Белгороду уже приступил к проведению проверки по данному факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
- Рассматриваются все возможные версии произошедшего, приоритетной в настоящее время является версия о несчастном случае. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.