Белгородский Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела подростка

6 Дек. 20:12 2018-12-06T20:12:59+03:00

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В среду, 5 декабря, в одной из квартир областного центра родственниками было обнаружено тело 14-летнего мальчика. По данным регионального Следкома, травмы, которые, вероятно, и привели к смерти - характерны при удушении.

Следственный отдел по городу Белгороду уже приступил к проведению проверки по данному факту. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

- Рассматриваются все возможные версии произошедшего, приоритетной в настоящее время является версия о несчастном случае. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.