Староосколец ошибся и вместо обидчика матери выстрелил в другого мужчину

7 Дек. 09:07 2018-12-07T09:07:35+03:00

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Курьезный случай произошел в Старооскольском городском округе. По предварительным данным, местная жительница проводила время в компании приятелей. Один из них ударил женщину по лицу. Обидевшись, она тут же позвонила сыну и обо всем рассказала.

24-летний молодой человек особо не стал разбираться в ситуации. Парень пришел и ударил одного из мужчин по голове, а потом еще и выстрелил ему в ногу из травмата. Позже выяснилось, что пострадал невиновный. В пылу гнева молодой человек перепутал обидчика матери с его другом.

В отношении быстрого на расправу парня старооскольские дознаватели возбудили уголовное дело. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что ему инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – четыре месяца ареста.