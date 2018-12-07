2018-12-07T14:26:07+03:00
Общество

То снег, то дождь – на выходных белгородцев ожидает сырая погода

Днем будет от 0 до 5 градусов мороза
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
В воскресенье снег будет сменяться дождем.В воскресенье снег будет сменяться дождем.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, на выходных в Белгородской области ожидается сырая и холодная погода. Днем от 0 до 5 градусов мороза. По ночам столбики термометров будут опускаться до отметки -10 градусов. Ожидается небольшой ветер и кратковременные осадки. В воскресенье снег будет сменяться дождем.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Суббота, 8 декабря. Температура днем -5 градусов. Ночью -10 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Ветер днем – южный, 4 метра в секунду, ночью – юго-западный, 2 метра в секунду.

Воскресенье, 9 декабря. Температура днем 0 градусов. Ночью -8 градусов. Облачно, временами осадки: снег, дождь. Ветер днем – юго-западный, 4 метра в секунду; ночью – южный, 5 метров в секунду.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть осторожными. Водителям следует выбирать разумную скорость, держать дистанцию и не забывать притормаживать перед пешеходными переходами. Пешеходов следует не забывать смотреть по сторонам и в идеале вооружиться световозвращателями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад
Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации
На уборку снега в Белгороде вышли105 снегоуборочных машин и 307 рабочих
В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
«Серебряное Белогорье» дарит призы победителям новогоднего конкурса
В районе Белгородского автовокзала из-за снега оборвало провода троллейбуса
В Белгородской области автоинспектор получил благодарность за вклад в развитие волонтерского движения
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
Жительница Белгородской области ударила сожителя ножом и лечила, пока он не умер
Белгородцев приглашают на открытие солнечной выставки Григория Новикова
Староосколец ошибся и вместо обидчика матери выстрелил в другого мужчину
Белгородский Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела подростка
В Белгородском районе пожар в сенохранилище тушили 4 часа
Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны
Староосколец, угнавший ради подруги «КамАЗ» с песком, вновь попал под статью из-за любви
В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок
Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет
Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал
В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге
Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»