То снег, то дождь – на выходных белгородцев ожидает сырая погода

7 Дек. 14:26 2018-12-07T14:26:07+03:00

Днем будет от 0 до 5 градусов мороза

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По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, на выходных в Белгородской области ожидается сырая и холодная погода. Днем от 0 до 5 градусов мороза. По ночам столбики термометров будут опускаться до отметки -10 градусов. Ожидается небольшой ветер и кратковременные осадки. В воскресенье снег будет сменяться дождем.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Суббота, 8 декабря. Температура днем -5 градусов. Ночью -10 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Ветер днем – южный, 4 метра в секунду, ночью – юго-западный, 2 метра в секунду.

Воскресенье, 9 декабря. Температура днем 0 градусов. Ночью -8 градусов. Облачно, временами осадки: снег, дождь. Ветер днем – юго-западный, 4 метра в секунду; ночью – южный, 5 метров в секунду.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть осторожными. Водителям следует выбирать разумную скорость, держать дистанцию и не забывать притормаживать перед пешеходными переходами. Пешеходов следует не забывать смотреть по сторонам и в идеале вооружиться световозвращателями.