2018-12-07T11:12:16+03:00
Общество

Жительница Белгородской области ударила сожителя ножом и лечила, пока он не умер

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за причинение смерти
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Преступление произошло в поселке Троицкий Губкинского городского округа. По данным пресс-службы УМВД региона, сотрудники скорой помощи выехали на вызов и обнаружили в одной из квартир тело мужчины с признаками насильственной смерти. Медики передали информацию в полицию.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя женщина – сожительница погибшего.

На сайте областного Следкома сообщается, что ей уже предъявлено обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. По предварительным данным, вечером 27 ноября после пьяного застолья между сожителями произошел конфликт. Женщина припомнила своему избраннику, что он ее когда-то избивал.

Ссора сопровождалась взаимными оскорблениями. В итоге злоумышленница схватила нож и несколько раз ударила им мужчину им мужчину в грудь. За медицинской помощью никто обращаться не стал. Женщина сама лечила раненного, пока он 4 декабря не умер. Следствие настаивает на домашнем аресте обвиняемой.

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