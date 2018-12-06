2018-12-06T17:13:42+03:00
Общество

Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны

Общественная приемная управления принимает письма от самых маленьких жителей региона
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны.Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны.Фото: "КП" Архив
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С 6 по 27 декабря 2018 года в общественной приемной управления Роспотребнадзора по Белгородской области самые маленькие жители нашего региона смогут написать (или передать) письмо с заветными желаниями главному Деду Морозу страны.

В управлении решили, что пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма, заверяют в управлении, будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг.

Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний!

Консультации предоставляются ежедневно (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2. Телефон общественной приемной: 34-41-35.

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