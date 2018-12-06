2018-12-06T16:17:58+03:00
Общество

В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок

Водитель успел своевременно покинуть машину
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Утром, 6 декабря, в 10.20 на телефон единой дежурно-диспетчерской службы Яковлевского района поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2107» в городе Строитель. К моменту приезда пожарных автомобиль был полностью охвачен пламенем. К счастью, пострадавших нет. Водитель успел вовремя покинуть пылающую машину.

Как выяснилось, машина следовала по улице Кривошеина, когда случился пожар. Пожарный расчет пожарно-спасательной части № 36 оперативно справился с огнём и через 10 минут после поступления звонка полностью ликвидировал пожар.

Но машина пострадала сильно: огнем частично поврежден салон и моторный отсек автомобиля. Предполагаемая причина пожара - неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

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