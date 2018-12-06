2018-12-06T16:44:40+03:00
Общество

Староосколец, угнавший ради подруги «КамАЗ» с песком, вновь попал под статью из-за любви

По предварительным данным, мужчина ограбил нового избранника женщины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении оскольчанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».В отношении оскольчанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: "КП" Архив
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Напомним, летом прошлого года житель Старого Оскола угнал «КамАЗ». На большегрузе он спешил на помощь своей подруге, сообщившей ему о конфликте с незнакомцами в одном из сел. Мужчина отбыл наказание и в сентябре вернулся из мест не столь отдаленных. А вот надолго ли – вопрос.

По предварительным данным, выйдя на свободу, 43-летний оскольчанин решил вновь навестить женщину. Он пришел в гости к ее новому избраннику, где они продолжили общение за распитием спиртные напитков. В итоге между мужчинами произошла ссора на почве ревности. Конфликт закончился тем, что угонщик «КамАЗа» с применением физической силы похитил у своего соперника ноутбук. С трофеем мужчина отправился домой, где его и задержали правоохранители.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении оскольчанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

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